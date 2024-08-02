"هجمات إيران الانتقامية" وإنهاء الحرب بغزة.. مكالمة صارمة من "بايدن" لـ"نتنياهو"!

ولا يحزن المسؤولون الأمريكيون على مقتل القائد العسكري الأعلى لحزب الله فؤاد شكر، الذي شارك في قتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، أو الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي احتفل بمذبحة 7 أكتوبر، لكنهم يشعرون بأن نتنياهو أبقى بايدن في الظلام بشأن خططه لتنفيذ الاغتيالات بعد أن ترك الانطباع الأسبوع الماضي بأنه كان منتبهًا لطلب الرئيس بالتركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.