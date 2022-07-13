اتهمتها بإثارة التوتر.. الصين "تُبعد" مدمرة أمريكية أبحرت قرب جزر متنازع عليها

وقالت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني: إن تصرفات السفينة الأمريكية انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، من خلال الدخول غير القانوني إلى المياه الإقليمية للصين حول جزر باراسيل، التي تطالب بالسيادة عليها أيضًا فيتنام وتايوان.