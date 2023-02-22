محكمة أمريكية ترفض مطالبة عائلات ضحايا 11 سبتمبر بالحصول على أصول أفغانية

وقال القاضي جورج دانيلز وفق "رويترز": إنه كان "مقيدًا دستوريًّا" من الموافقة على الوصول إلى الأموال المجمدة في الولايات المتحدة؛ لأن هذا من شأنه أن يرقى إلى الحكم بأن "طالبان" هي الحكومة الأفغانية الشرعية؛ مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تعترف بـ"طالبان"؛ مما يعني أن المحاكم الأمريكية ليس لديها السلطة للقيام بذلك أيضًا.