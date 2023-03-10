قلقيلية.. استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية

استُشهد فلسطيني، اليوم، برصاص مستوطن إسرائيلي قرب مدينة قلقيلية- شمالي الضفة الغربية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الشاب بديع الشيخ؛ في العشرينيات من عمره، استُشهد قرب مستوطنة مُقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، واحتجز الاحتلال جثمانه.
كما أكّدت مصادر فلسطينية أن مستوطناً إسرائيلياً فتح النار على فلسطيني، قرب مستوطنة مُقامة على أراضي الفلسطينيين في قلقيلية؛ ما أدى إلى استشهاده على الفور.
في السياق ذاته، أُصيب عديدٌ من الفلسطينيين بجروحٍ وحالات اختناق اليوم، خلال عملية اقتحام واسعة نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعلين قضاء رام الله، والتي تخللتها محاصرة منازل عدة، وعمليات اعتقال في صفوف الفلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال معززةً بآليات عدة مدينة طولكرم، وشنّت حملة دهم واسعة.