قلقيلية.. استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية

في السياق ذاته، أُصيب عديدٌ من الفلسطينيين بجروحٍ وحالات اختناق اليوم، خلال عملية اقتحام واسعة نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعلين قضاء رام الله، والتي تخللتها محاصرة منازل عدة، وعمليات اعتقال في صفوف الفلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال معززةً بآليات عدة مدينة طولكرم، وشنّت حملة دهم واسعة.