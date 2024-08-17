روسيا تتوعد أوكرانيا بتدابير عسكرية صارمة في حال استهداف محطة كورسك النووية

وجّهت وزارة الدفاع الروسية تحذيرًا للنظام الأوكراني، من رد فوري وصارم على أي محاولات قد تُقدِم عليها كييف لضرب محطة كورسك للطاقة النووية.
وقالت الوزارة الروسية في بيان: "إذا بدأ نظام كييف في تنفيذ خطط إجرامية تهدف إلى خلق وافتعال كارثة في الجزء الأوروبي من القارة، بتلوث إشعاعي لمناطق شاسعة؛ فسيتم اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية صارمة على الفور ردًّا على ذلك".
وذكر البيان -وفق "روسيا اليوم"- أن وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد المعلومات الواردة عبر القنوات المستقلة حول استعدادات كييف لشن هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية.
وأضافت "الدفاع الروسية": الغرض من هذا الاستفزاز هو اتهام روسيا بـ"قصفها المحطة من أجل خلق المبرر لضرب منشآت الطاقة النووية الأوكرانية".
وأردفت: إننا نعتبر مثل هذه التصرفات التي يقوم بها نظام كييف بدعم من الرعاة الغربيين، بمثابة انتهاك مباشر وواضح للاتفاقية الدولية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في 13 أبريل 2005 بشأن مكافحة أعمال الإرهاب النووي".
وحذّرت الخارجية الروسية من استفزازات محتملة بقنابل قذرة قد يطلقها نظام كييف على المحطتين.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية الليلة الماضية، أن قوات كييف تخطط لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة الكهروذرية بقنبلة قذرة، وأنها نقلت الرؤوس الحربية اللازمة إلى مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا لهذا الغرض.