روسيا تتوعد أوكرانيا بتدابير عسكرية صارمة في حال استهداف محطة كورسك النووية

وقالت الوزارة الروسية في بيان: "إذا بدأ نظام كييف في تنفيذ خطط إجرامية تهدف إلى خلق وافتعال كارثة في الجزء الأوروبي من القارة، بتلوث إشعاعي لمناطق شاسعة؛ فسيتم اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية صارمة على الفور ردًّا على ذلك".