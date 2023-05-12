مصر والأردن ترحبان بالتوقيع على "إعلان جدة" بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن تطلعها لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار، بما يسهم في إخراج السودان من محنته، واستعادة الشعب السوداني حقه في أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار.