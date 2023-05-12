مصر والأردن ترحبان بالتوقيع على "إعلان جدة" بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

رحّبت مصر بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة، باعتباره خطوة مهمة تسهم في توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السوداني، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.
وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن تطلعها لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار، بما يسهم في إخراج السودان من محنته، واستعادة الشعب السوداني حقه في أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار.
وأشادت مصر بالجهود المقدرة التي بذلها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة في جولة المحادثات، التي تؤكّد أهمية وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في السودان في أسرع وقت.
من جهة ثانية، رحّبت الحكومة الأردنية اليوم، بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على اتفاق أولي تم في مدينة جدة، برعاية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أملها بأن يمثل الاتفاق، وما انبثق عنه من التزامات إنسانية تتصل بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تسهم في عودة الأمن والاستقرار للسودان، وبما يلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.