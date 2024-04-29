"نتنياهو" يرتعد.. ملاحقة "الجنائية الدولية" كابوس يعيشه كبار القادة في إسرائيل

وأفضى العدوان الإسرائيلي المستمر عن استشهاد ما يزيد على 35 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن إصابة وجرح عشرات الآلاف من السكان المدنيين العزل، وهو الرقم القابل للزيادة؛ الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية حول العالم، ووُصف بجرائم حرب وإبادة جماعية؛ ما حدا بجنوب إفريقيا إلى تقديم مذكرة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية قبل أشهُر قليلة.