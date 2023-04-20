"خسائر فادحة بحق الأطفال".. "اليونيسف" تحذر من تداعيات تصاعد العنف في السودان

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم (الخميس)، من تداعيات تصاعد العنف في السودان جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضحت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل، في بيان حول وضع الأطفال في السودان، أن 5 أيام من أعمال العنف الشديد في السودان، و4 محاولات وقف إطلاق نار فاشلة، أدت إلى خسائر فادحة في حق الأطفال هناك، وإذا لم يتوقف العنف، فإن هذه الخسائر ستزداد.
وأضافت أن 9 أطفال على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50 طفلًا بجروح مع استمرار أعمال العنف في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.
وبينت أن "الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر في جميع أنحاء البلاد يجعل جمع المعلومات والتحقق منها أمر في غاية الصعوبة.
وقالت كاثرين راسل: "إن العديد من العائلات عالقة في مرمى النيران، مع وصول متقطع أو معدوم للكهرباء، ويعيشون في خوف من القتال واحتمال نفاد الطعام والمياه والأدوية، وإن آلاف العائلات أُجبرت على ترك منازلها بحثًا عن الأمان".