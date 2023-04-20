"خسائر فادحة بحق الأطفال".. "اليونيسف" تحذر من تداعيات تصاعد العنف في السودان

وأوضحت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل، في بيان حول وضع الأطفال في السودان، أن 5 أيام من أعمال العنف الشديد في السودان، و4 محاولات وقف إطلاق نار فاشلة، أدت إلى خسائر فادحة في حق الأطفال هناك، وإذا لم يتوقف العنف، فإن هذه الخسائر ستزداد.