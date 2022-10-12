الحكومة الإسرائيلية تصادق بأغلبية كبيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم "الأربعاء"، بأغلبية كبيرة، على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بوساطة أمريكية، على أن يعرض على الكنيست للاطلاع؛ بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد.