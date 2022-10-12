الحكومة الإسرائيلية تصادق بأغلبية كبيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم "الأربعاء"، بأغلبية كبيرة، على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بوساطة أمريكية، على أن يعرض على الكنيست للاطلاع؛ بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد.
وذكر المكتب أن أعضاء الحكومة أعربوا عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان، ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة؛ وفقًا لـ"يورونيوز".
وأضاف أن الجهات المختصة استعرضت أثناء الجلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، وسيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به على الكنيست.