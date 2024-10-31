قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى كمال عدوان مجددًا

وفي السياق ذاته توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وقصفت عدة منازل في محيطه، مخلّفًا دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.