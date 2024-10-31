قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى كمال عدوان مجددًا

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا اليوم، مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف الطابق الثالث من المستشفى، وتسبب في حرق مستلزمات طبية وأدوية تَسَلمتها المستشفى من منظمة الصحة العالمية قبل عدة أيام.
وأكدت المصادر الطبية تَوَقف جميع العمليات الجراحية بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل على شمال القطاع للأسبوع الرابع على التوالي.
وفي السياق ذاته توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وقصفت عدة منازل في محيطه، مخلّفًا دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.