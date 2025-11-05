الكرملين: لم نتلق توضيحات أمريكية بشأن التجارب النووية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لم تتلق أي توضيحات من الولايات المتحدة حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة باستئناف التجارب النووية.
وأوضح بيسكوف للصحفيين أن موسكو لا تملك معلومات دقيقة عن طبيعة الأسلحة التي تعتزم واشنطن اختبارها، مشيرًا إلى أن استمرار تعليق التجارب النووية لا يزال قائمًا من جانب روسيا.
وكان ترامب قد أعلن في تصريحات سابقة أنه أمر بإجراء تجارب نووية “على قدم المساواة” مع دول أخرى يُعتقد أنها تطور برامج مشابهة، في خطوة أثارت قلق المجتمع الدولي.
وحذر الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، من أن أي انتهاك للمعاهدة سيقوّض الاستقرار العالمي ويهدد الأمن الدولي.
وأكد بيسكوف أن بلاده تتابع الموقف عن كثب، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا رصدت تهديدًا لمصالحها أو خرقًا للاتفاقات الدولية القائمة.