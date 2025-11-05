الكرملين: لم نتلق توضيحات أمريكية بشأن التجارب النووية

وأوضح بيسكوف للصحفيين أن موسكو لا تملك معلومات دقيقة عن طبيعة الأسلحة التي تعتزم واشنطن اختبارها، مشيرًا إلى أن استمرار تعليق التجارب النووية لا يزال قائمًا من جانب روسيا.