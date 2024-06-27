قبل ساعات من انطلاقها.. كيف استعد "بايدن" و"ترامب" للمناظرة المصيرية؟

للمرة الأولى، سيقوم رئيس أميركي حالي، ورئيس سابق بالاشتباك والمناظرة وجهاً لوجه أمام ملايين المشاهدين، في لقاء يحدث في وقت مبكر عن المعتاد - حتى قبل المؤتمرات الحزبية، حيث ستصبح المناظرة التي تستضيفها شبكة "سي إن إن" الليلة، أكثر اللحظات المحورية والمصيرية حتى الآن في انتخابات متقاربة للغاية، وهي أفضل فرصة للرئيس جو بايدن لزعزعة محاولة إعادة انتخابه، التي يواجه فيها خطرًا كبيرًا من الخسارة، بينما يناضل لإقناع الناخبين بأنه حقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي وعد به في عام 2020.