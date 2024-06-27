قبل ساعات من انطلاقها.. كيف استعد "بايدن" و"ترامب" للمناظرة المصيرية؟

للمرة الأولى، سيقوم رئيس أميركي حالي، ورئيس سابق بالاشتباك والمناظرة وجهاً لوجه أمام ملايين المشاهدين، في لقاء يحدث في وقت مبكر عن المعتاد - حتى قبل المؤتمرات الحزبية، حيث ستصبح المناظرة التي تستضيفها شبكة "سي إن إن" الليلة، أكثر اللحظات المحورية والمصيرية حتى الآن في انتخابات متقاربة للغاية، وهي أفضل فرصة للرئيس جو بايدن لزعزعة محاولة إعادة انتخابه، التي يواجه فيها خطرًا كبيرًا من الخسارة، بينما يناضل لإقناع الناخبين بأنه حقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي وعد به في عام 2020.
ولا يمكن فهم الطبيعة المصيرية لهذه المناظرة إلا في سياق السياسة غير المسبوقة لهذه الأوقات، فمنذ أن أجرى السناتور جون إف كينيدي ونائب الرئيس ريتشارد نيكسون أول مناظرة تلفزيونية في حملة عام 1960، كانت هناك انتخابات متقاربة للغاية وضعت البلاد على مسار مختلف بشكل حاد، لكن المخاطر في عام 2024 أكبر من أي وقت مضى بسبب محاولة دونالد ترامب لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة بناءً على ادعاءات كاذبة بالاحتيال في انتخابات عام 2020، ووعوده بخوض رئاسة غير مسبوقة من الانتقام الشخصي إذا فاز في نوفمبر.
ويتطلع الديمقراطيون بشدة إلى أن يقدم "بايدن"، البالغ من العمر 81 عامًا، عرضًا للقوة والنشاط وسط مخاوف بشأن سنه، قد يكون أكبر عيوب "ترامب"، البالغ من العمر 78 عامًا، هو نفسه وإمكانية تقديم أداء قد يثبت صحة تحذيرات "بايدن" بأنه "مختل" جدًا ليكون رئيسًا.
ومن المتوقع أن يهاجم "بايدن"، "ترامب" بشأن الإجهاض - وهو أحد المجالات القليلة للسياسة التي يتفوق فيها على الرئيس السابق - وإعجابه بالحكام المستبدين. ويشير "ترامب" بالفعل إلى أنه سيصور أمريكا في عهد "بايدن" بمصطلحات كئيبة، حيث تعاني من الهجرة غير الخاضعة للسيطرة والجريمة المتفشية والألم الاقتصادي الشديد، والجانب الأكثر غرابة في المناظرة هو أنها تأتي بعد أقل من شهر من إدانة "ترامب" في قضية جنائية تتعلق بدفع مبالغ مالية مقابل الصمت في نيويورك. وقد أبرز "بايدن" بالفعل حكم الإدانة في فعاليات الحملة، لكن "ترامب" يصر على أنه ضحية لمحاولة تسليح النظام القانوني للتدخل في الانتخابات.
وسيتمنى كلا الرجلين تجنب نوع الأخطاء أو الغرائب الشخصية، التي تحدث ليلة المناظرة، والتي غالبًا ما تنتشر على نطاق واسع وتسيطر على التغطية الإعلامية الحاسمة بعد المناظرة والتي تساعد في ترسيخ تصور الناخبين عن الفائز والخاسر، وأصبحت تنهدات آل جور المسرحية في عام 2000، ونظرة الرئيس جورج بوش الأب غير الحكيمة إلى ساعته في عام 1992، من رموز الحملات الخاسرة، والمخاطر الآن أعلى بكثير بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يظهر "بايدن" منذ أيام، حيث كان يختبئ تحت أشجار البلوط في معتكف كامب ديفيد مع مستشاريه، ويخطط لكيفية التعامل مع خصم المناظرة الأكثر صعوبة في التاريخ، وحيث شارك في مناظرات تدريبية، وغاص في مجلدات الإحاطة، وحاول توقع الانعطافات والتشتتات الجامحة لـ"ترامب”، وإن معسكر المناظرة هذا يتوافق مع رؤية "بايدن" بأنه متورط في مبارزة وجودية مع مصير الأمة على المحك.
ويكره "ترامب" المناظرات التدريبية وقد صقل استعداده بدلاً من ذلك في التجمعات والأحداث، معتمدًا على غرائزه وحدسه وحسه البري بنقاط الضعف السياسية للخصم، ومع ذلك، فقد عقد جلسات لتجديد المعلومات السياسية مع المساعدين وبعض المرشحين لمنصب نائب الرئيس المحتملين، بما في ذلك السناتور جيه دي فانس من أوهايو والسناتور ماركو روبيو من فلوريدا.
ورفع "بايدن" المخاطر لنفسه قبل المناظرة أكثر من أي رئيس حديث، فهو يجادل بأن "ترامب" مجرم "انفجر" فيه شيء ما، وأنه خطير وتهور للغاية لدرجة يتعذر معها السماح له بالعودة إلى البيت الأبيض. كما انتقد "ترامب" لاستخدامه لغة على غرار النازيين، وحذر من أن الديمقراطية والحرية على المحك، إلى جانب قدرة "نحن الشعب" على تشكيل مصير أمريكا.
ويقود فريق المناظرة الخاص بـ"بايدن" رئيس الأركان السابق في البيت الأبيض رون كلاين، الذي كان يعد الديمقراطيين لمناظرات رئاسية منذ جيل. تتمثل إحدى مقولات كلاين في أنه "يمكنك أن تخسر المناظرة في أي وقت، لكنك لا تستطيع الفوز بها إلا في أول 30 دقيقة"، لذلك من المتوقع أن يقدم "بايدن" النقاط الأكثر أهمية في الجزء الأول من الحدث الذي سيبث في أوقات الذروة.
وكان "بايدن" يتدرب على وتيرته داخل حظيرة كبيرة في المقر بولاية ماريلاند، حيث توجد هناك منصة مناظرة وهمية مزودة بأضواء تلفزيونية ساطعة. وكان محاميه الشخصي، بوب باور، يلعب دور "ترامب"، بينما جلس مساعدون آخرون في دور ميسري "سي إن إن"، دانا باش، وجيك تابر، لكن المصادر أخبرت "سي إن إن" أن ممارسة المناظرة كانت تتعلق بأكثر من مجرد الشعور بالراحة. إنه يتعلق أيضًا بالإجابة على السؤال المتعلق بالعمر.
واستعد "ترامب" للمناظرة بالإيحاء بأن "بايدن" سيكون "مضخماً" بالمنشطات، بينما حاول مساعدوه بشكل محموم تفكيك فخ التوقعات الذي بناه الرئيس السابق لنفسه بالإيحاء بأن "بايدن" ضعيف عقليًا لدرجة أنه بالكاد يستطيع الوقوف أو إنهاء جملة. في أي حقبة أخرى، كانت فكرة اتهام أحد المرشحين خصمه بتعاطي المنشطات ستكون غير واردة. لكن تكتيك "ترامب" هو تذكير برئاسة وأسلوب سياسي حطم جميع المعايير السابقة.