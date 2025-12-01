البرهان: لا حل دون تفكيك الدعم السريع ونزع سلاحها

أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن أي حل للأزمة الراهنة في السودان لن يكون مقبولًا دون تفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى إعادة صياغة الدولة وفق أسس حقيقية تضمن الاستقرار وبناء مؤسسات قوية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية تأبين قتلى "حركة تحرير السودان"، حيث أكد البرهان أن الجيش يرحب بكل من يرغب في حمل السلاح لمساندته في قتال التمرد، معتبرًا أن الهدف الأساسي هو تخليص السودان من المآسي التي خلفتها الحرب.
وأشار إلى استمرار العمليات العسكرية في محاور كردفان ودارفور، بالتنسيق مع القوات المتحالفة مع الجيش، لتحقيق أهداف المرحلة.
وفي سياق متصل، استقبل البرهان في مكتبه أمس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، حيث أشاد باهتمام الأمم المتحدة بملف السلام في السودان، والجهود المبذولة لدفع العملية السلمية.
كما جدّد التزام السودان بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم جهودها في إحلال السلام وتحسين الأوضاع الإنسانية، مؤكدًا أهمية الدور الدولي في دعم السودان خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه.