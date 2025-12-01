البرهان: لا حل دون تفكيك الدعم السريع ونزع سلاحها

أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن أي حل للأزمة الراهنة في السودان لن يكون مقبولًا دون تفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى إعادة صياغة الدولة وفق أسس حقيقية تضمن الاستقرار وبناء مؤسسات قوية.