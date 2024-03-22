إصابة 7 جنود إسرائيليين بعد إطلاق نار على حافلة غرب رام الله

أُصيب 7 جنود إسرائيليين في اشتباكاتٍ مع مسلحٍ فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين قرب قرية دير بزيع- غرب رام الله، بالضفة الغربية، وتمّ قتل منفّذ العملية بقصفٍ من مروحية.
وقال الجيش الإسرائيلي: "في وقتٍ سابقٍ من هذا الصباح (الجمعة)، أطلق مسلح النار باتجاه مركبة إسرائيلية جوار مفرق هبارسا في المنطقة الخاضعة لسيطرة لواء إفرايم. ولم تقع إصاباتٌ من جرّاء إطلاق النار، بينما لحقت أضرارٌ مادية بالمركبة. وعقب إطلاق النار باشر مقاتلو جيش الدفاع مطاردة المسلح، واندلع تبادلٌ لإطلاق النار. وكجزءٍ من عملية مطاردة، تمّ استنفار مروحية قتالية وقطع جوية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار في هذه الأوقات".
وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن قوات الجيش طاردت المشتبه فيه الذي أطلق النار على حافلة صغيرة إسرائيلية بين مستوطنتَي دوليف وتالمون في بنيامين، مبينة أنه تمّ إرسال طائرة هليكوبتر قتالية إلى مكان الحادث.
وحسب القناة 12، فقد تمكّن الجيش من تحييد منفّذ عملية إطلاق النار في محيط مستوطنة "دوليف" غربي رام الله.
وقالت المصادر إن استهداف منفّذ عملية إطلاق النار تمّ عبر القصف من مروحية.