إصابة 7 جنود إسرائيليين بعد إطلاق نار على حافلة غرب رام الله

وقال الجيش الإسرائيلي: "في وقتٍ سابقٍ من هذا الصباح (الجمعة)، أطلق مسلح النار باتجاه مركبة إسرائيلية جوار مفرق هبارسا في المنطقة الخاضعة لسيطرة لواء إفرايم. ولم تقع إصاباتٌ من جرّاء إطلاق النار، بينما لحقت أضرارٌ مادية بالمركبة. وعقب إطلاق النار باشر مقاتلو جيش الدفاع مطاردة المسلح، واندلع تبادلٌ لإطلاق النار. وكجزءٍ من عملية مطاردة، تمّ استنفار مروحية قتالية وقطع جوية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار في هذه الأوقات".