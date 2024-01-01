"إبطال بند رئيسي".. حكومة "نتنياهو" تُمنَى بأول خسارة في قانون "إصلاح القضاء"

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها اليوم الاثنين إبطال بند رئيسي في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي يشكل تحديًا لسلطات كبار القضاة في إسرائيل، وأثار احتجاجات شعبية، فيما يعد أول خسارة لـ"نتنياهو" في معركة القانون.