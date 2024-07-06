"الصحة العالمية": احتياجات الشعب السوداني تتزايد بمعدل ينذر بالخطر

وأفاد بأنه يهدف من خلال هذه المهمة إلى توسيع نطاق العمليات عبر الحدود إلى دارفور بغرب السودان، التي تشهد أعمال عنف لا يمكن تصورها مع تعرض العديد من المناطق لخطر المجاعة، وتعزيز الدعم والتضامن العالميين للسودان.