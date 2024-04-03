كوريا الشمالية تعلن تجربة صاروخ فرط صوتي متوسط إلى بعيد المدى

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تجربة صاروخ جديد فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل مشيدة "بالقيمة الاستراتيجية العسكرية المهمة" للسلاح الجديد.
وأظهر شريط فيديو بثته الوكالة الصاروخ أثناء وضعه على عربة الإطلاق أمام أنظار كيم جونغ أون ومجموعة من الجنود قبل أن ينطلق الصاروخ مخلفًا وراءه سحب دخان وألسنة اللهب.
وقال كيم، كما نقلت الوكالة: إن كوريا الشمالية باتت بعد هذه التجربة "تمتلك صواريخ استراتيجية تعمل بالوقود الصلب ذات رؤوس حربية قابلة للتحكم وذات قدرة نووية".
التجربة التي أجريت في وقت مبكر الثلاثاء كانت على "نوع جديد من الصواريخ البالستية متوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب" يعرف باسم "Hwasongpho-16B" و"محمل برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.