كوريا الشمالية تعلن تجربة صاروخ فرط صوتي متوسط إلى بعيد المدى

التجربة التي أجريت في وقت مبكر الثلاثاء كانت على "نوع جديد من الصواريخ البالستية متوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب" يعرف باسم "Hwasongpho-16B" و"محمل برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.