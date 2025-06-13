إسرائيل تشن ضربات على إيران.. وتعلن "حالة الاستنفار" تحسباً للرد

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى".

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب شنّت ما أسماها "ضربة وقائية" ضد إيران. كما أعلن كاتس حالة الاستنفار في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل.

وأضاف كاتس في بيان: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل لإيران من المتوقع وقوع هجوم بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".