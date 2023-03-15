أمريكا تحذر كوريا الشمالية من إنهاء نظامها إذا استخدمت أي أسلحة نووية

وتفصيلاً، تحدث الجنرال الأمريكي حول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات "بيونغ يانغ" النووية، وقال: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية، بأنه إذا استخدمت كوريا الشمالية سلاحًا نوويًا، فستكون هذه نهاية نظامها (..) لكن مرة أخرى، لا يزال تركيزنا ينصب على العمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لردع العدوان، حيث سيظل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة محور تركيزنا" كما قال.