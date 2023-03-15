أمريكا تحذر كوريا الشمالية من إنهاء نظامها إذا استخدمت أي أسلحة نووية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، إن استخدام كوريا الشمالية لأي نوع من الأسلحة النووية سيؤدي إلى انهاء نظامها، في رد أمس الثلاثاء على سؤال حول إعلانها عن إمكانية تركيب رأس حربي نووي على صواريخ "كروز" الإستراتيجية التي أطلقت اثنين منها من غواصة أخيرًا، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، تحدث الجنرال الأمريكي حول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات "بيونغ يانغ" النووية، وقال: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية، بأنه إذا استخدمت كوريا الشمالية سلاحًا نوويًا، فستكون هذه نهاية نظامها (..) لكن مرة أخرى، لا يزال تركيزنا ينصب على العمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لردع العدوان، حيث سيظل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة محور تركيزنا" كما قال.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الاثنين الماضي أنها أطلقت الأحد صاروخين مجنحين إستراتيجيين من غواصة "أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان" في عملية تلت إعلانها عن اتخاذ "إجراءات عملية من أجل الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنًا مع بدء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبًا عسكريًا مشتركًا هذا الأسبوع.