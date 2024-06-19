الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الـ257 على غزة.. شهداء وجرحى في قصف جديد

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 37.372 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85.452 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.