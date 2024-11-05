بنسلفانيا.. تمديد في مراكز الاقتراع بعد عُطل فني

وتُمثل بنسلفانيا 19 من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي، وهو عدد يتجاوز ذاك المخصص لأي ولاية متأرجحة أخرى، أي تلك التي يمكن أن تُصوِّت لأي من المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس، أو منافسها الجمهوري ترامب، في وقت تظهر فيه الاستطلاعات نتائج شبه متعادلة بينهما.