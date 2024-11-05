بنسلفانيا.. تمديد في مراكز الاقتراع بعد عُطل فني

تسبَّب عُطل في برمجيات آلات المسح الضوئي للأصوات في تمديد فتح مراكز الاقتراع بمقاطعة كامبريا بولاية بنسلفانيا أمس الثلاثاء.
ووفق وسائل إعلام محلية، تقدَّم المفوضون بطلب لإبقاء صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة الـ10 مساء بدلاً من الـ8 مساء على مستوى الولاية.
وردَّت المحكمة على الطلب بإصدار أمر، يُبقي مراكز الاقتراع في المقاطعة مفتوحة حتى الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي؛ ما يمنح الناخبين فرصة للإدلاء بأصواتهم، بحسب قناة " WTAJ-TV" المحلية.
وفي التفاصيل، بحسب موقع "الحرة"، تعرضت أجهزة الماسح الضوئي لبطاقات الاقتراح لمشكلة؛ إذ لم تتمكن من قراءة بطاقات الاقتراع بسبب عُطل في البرنامج.
وبسبب العُطل الفني "وُضعت بطاقات الاقتراع في صندوق مغلق؛ ليتم مسحها ضوئيًّا في وقت لاحق من اليوم ذاته".
وسيتم قبول جميع بطاقات الاقتراع المكتملة وتأمينها، وفرزها من قِبل مجلس الانتخابات؛ إذ يمتلك آلة مسح ضوئي سريعة لمواصلة السماح بالتصويت.
وقال مايكل واتلي، رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية، في بيان بعد تقديم الطلب: "أدت مشكلات معالجة بطاقات الاقتراع هذا الصباح في كامبريا إلى تأخير. وهذا أمر غير مقبول بكل بساطة".
وأضاف: "تحرَّك فريقنا القانوني على الفور؛ للدفع باتجاه تمديد ساعات التصويت؛ لإعطاء الناخبين الفرصة للإدلاء بأصواتهم".
وتُعتبر هذه المقاطعة في بنسلفانيا محورية للانتخابات؛ إذ ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات 70 في المئة، مقابل 30 في المئة لمنافسه حينها جو بايدن.
وتُمثل بنسلفانيا 19 من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي، وهو عدد يتجاوز ذاك المخصص لأي ولاية متأرجحة أخرى، أي تلك التي يمكن أن تُصوِّت لأي من المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس، أو منافسها الجمهوري ترامب، في وقت تظهر فيه الاستطلاعات نتائج شبه متعادلة بينهما.