الجيش المالي ومقاتلون أجانب أعدموا 500 شخص على الأقل بينهم أطفال ونساء

وأورد تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن هناك "أسباباً منطقية للاعتقاد" بأن 500 شخص على الأقل، بينهم 20 امرأة وسبعة أطفال، "أُعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (...) بعد السيطرة تماماً على منطقة مورا بين 27 و31 مارس 2022".