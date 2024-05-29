إذا لم تحدث 4 متغيرات.. "ترامب" المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالانتخابات الرئاسية اليوم

والمتغيرات التي يمكن أن تغير مؤشرات الانتخابات الرئاسية اليوم، هي: أولًا المناظرة المبكرة، وهي تغيير قواعد اللعبة المستوحاة من "بايدن" التي ربما تسرع "ترامب" في قبولها؛ نظرًا للشروط غير المواتية للغاية، ومن المتوقّع أن يسعى المشرفون على المناظرة إلى استهداف المرشح الأوفر حظًّا "ترامب"؛ فالتوقعات بالنسبة لـ"بايدن" منخفضة و"ترامب" مرتفعة، وقد يظهر "ترامب" بمظهر المتعجرف جدًّا؛ لأنه انتظر طويلًا لملاحقة "بايدن"، وإن حدوث انزعاج هنا من "بايدن"، الذي يبدو أكثر قوة، قد يساوي من 2 إلى 4 نقاط بين عشية وضحاها، ويعيد صياغة السباق، وقد يؤدي الأداء الضعيف لـ"بايدن" إلى مؤتمر ديمقراطي غير مستقر للغاية.