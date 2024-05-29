إذا لم تحدث 4 متغيرات.. "ترامب" المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالانتخابات الرئاسية اليوم

بقدر ما بدا الأمر مستبعدًا قبل أربع سنوات، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالانتخابات الرئاسية إذا ما أُجريت اليوم، لكن في السياسة الرئاسية يمكن أن تتغيّر الأمور في يوم واحد مع حكم قضائي، أو فضيحة، أو خطأ، أو مجرد حملة انتخابية رائعة، وهذا هو الواقع الواضح اليوم.
ويتقدم "ترامب" على الرئيس جو بايدن في استطلاعات "هارفارد-كابس/ هاريس" بحوالي 5 نقاط، وفي استطلاعات "فوكس نيوز" بفارق 3 نقاط حتى 24 مايو، وهو أقرب في متوسط "ريل كلير بوليتكس"، الذي يُظهر فارقًا بنسبة "1.1%" فقط، لكن استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة عبر وسائل الإعلام تُظهر تفوق "ترامب" في جميع الاستطلاعات تقريبًا؛ وفقًا لصحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وتقييم "ترامب" الشخصي المفضل هو في الواقع أعلى من تقييم "بايدن" الشخصي، وأداؤه الوظيفي أفضل بـ11 نقطة، كما أن "ترامب" يفوز في قضايا رئيسية مثل: الاقتصاد بهوامش واسعة، وهو ما يشعر الديمقراطيين بقلق خاص من أن حملة "بايدن" "محكوم عليها بالفشل"، ويخشون من فوز "ترامب" في الولايات الزرقاء، لكن هذا السباق لم ينتهِ بعد، فقد ذكر "31%" من الناخبين، بما في ذلك "44%" من المستقلين؛ أنهم لا يزالون يوازنون بين خياراتهم، وهذا رقم ضخم بالنسبة لانتخابات ذات شاغلي مناصب معروفين وأخبار جيدة لـ"بايدن".
ويتعرض "ترامب" لضغوط هائلة، ولكنه نجا حتى الآن من قضايا قضائية غير مسبوقة، وتقف القاعدة الجمهورية وراءه وتعتقد أن المحاكمات ما هي إلا تمثيلية سياسية. وعلى الرغم من أن "62%" من المستقلّين يعتقدون أن "ترامب" ارتكب جرائم يجب أن يُدان بسببها، إلا أنهم منقسمون بنسبة "55-45" حول ما إذا كانت المحاكمات عادلة وغير متحيزة.
والمتغيرات التي يمكن أن تغير مؤشرات الانتخابات الرئاسية اليوم، هي: أولًا المناظرة المبكرة، وهي تغيير قواعد اللعبة المستوحاة من "بايدن" التي ربما تسرع "ترامب" في قبولها؛ نظرًا للشروط غير المواتية للغاية، ومن المتوقّع أن يسعى المشرفون على المناظرة إلى استهداف المرشح الأوفر حظًّا "ترامب"؛ فالتوقعات بالنسبة لـ"بايدن" منخفضة و"ترامب" مرتفعة، وقد يظهر "ترامب" بمظهر المتعجرف جدًّا؛ لأنه انتظر طويلًا لملاحقة "بايدن"، وإن حدوث انزعاج هنا من "بايدن"، الذي يبدو أكثر قوة، قد يساوي من 2 إلى 4 نقاط بين عشية وضحاها، ويعيد صياغة السباق، وقد يؤدي الأداء الضعيف لـ"بايدن" إلى مؤتمر ديمقراطي غير مستقر للغاية.
وثاني المتغيرات: أنه يمكن لاختيار ذكي لـ"ترامب" لمنصب نائب الرئيس أن يزعزع السباق، وقد تكون أفضل خطوة هي عقد صفقة بطريقة ما مع حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة "نيكي هايلي" لكسب أصوات ناخبيها. ولكن من بين أولئك الذين أيدوا "ترامب" بالفعل، فإن السيناتور "تيم سكوت" من ساوث كارولينا، والسيناتور "ماركو روبيو" من فلوريدا؛ هما المرشحان الأبرز اللذان يقول الناخبون إنهما سيجعلانهم أكثر ميلًا للتصويت لـ"ترامب".
ويتمثل المتغير الثالث في: تأثير الأحكام القانونية على النتيجة، بدءًا من قضية نيويورك، ثم ربما حكم المحكمة العليا بشأن نطاق الحصانة الرئاسية، ولقد انتهت بسرعة الجهود المبذولة لإسقاط "ترامب" من الاقتراع، فهل ستتراجع محاولة إدانته وسجنه بنفس السرعة؟ أم ستتفاقم طوال الانتخابات وفترته؟
أما رابع المتغيرات: فيشير الناخبون من الأقليات إلى أنهم قد يتخلّون عن الحزب الديمقراطي بعض الشيء، والسبب يبدو أنه اقتصادي، وعادة ما يعودون في يوم الانتخابات، لكن تقييمات "بايدن" بين الناخبين من الأقليات منخفضة بشكل مدهش بالنسبة للرئيس الديمقراطي: "66%" بين الناخبين السود، و"53%" بين الناخبين من أصل إسباني، و"37%" بين الناخبين الآسيويين، وانخفض تقييمه بشأن إسرائيل وحركة "حماس" إلى مستوى منخفض بلغ "36%". وكلما تحرك "بايدن" إلى اليسار بشأن إسرائيل كلما انقلب الناخبون المتأرجحون ضده، ولا يزال الناخبون التقدميون يرددون: "جو الإبادة الجماعية"؛ لذا يبدو أنه لا يسعد أحدًا هنا.