رئيس وزراء العراق: لا اتصالات مع أمريكا بعد الاعتداء الأخير.. وأي هجمات على أراضينا مرفوضة

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد قال يوم السبت الماضي إن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، "يهدد الأمن والاستقرار في العراق، نافياً أي تنسيق مع واشنطن بشأن الضربات التي استهدفت فصائل مرتبطة بإيران في سوريا والعراق، فيما أكدت الخارجية العراقية استدعاء القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.