مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الإثنين مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة، مقتربًا من إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 41 يومًا.
وجاء التصويت بنتيجة 60 صوتًا مقابل 40، بعد أسابيع من الجمود بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن تمويل الحكومة وتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية.
ورغم الانتقادات داخل حزبهم، صوّت عدد من الديمقراطيين المعتدلين لصالح الاتفاق، بعد تفاقم تداعيات الإغلاق، مثل تأخر المساعدات الغذائية، وزيادة تأخيرات المطارات، واستمرار انقطاع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه "جيد جدًا"، مؤكّدًا أن الإغلاق سينتهي "سريعًا جدًا"، وأنه سيلتزم بشروط الاتفاق، التي تشمل إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم.
ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق لبضعة أيام إضافية حتى يعود مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف سبتمبر، إلى واشنطن للتصويت على التشريع.
ودعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشرعين للعودة فورًا، مشددًا على ضرورة تسريع إقرار القانون لإنهاء الأزمة.