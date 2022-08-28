"التعاون الإسلامي" تدينُ بشدَّة استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

وحمَّل الأمين العام للمنظَّمة حسين إبراهيم طه، الاحتلالَ الاسرائيلي المسؤوليةَ الكاملةَ عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرُّف وعدم الاستقرار في المنطقة.