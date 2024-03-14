نائبة المفوض العام للأونروا: السكان محاصرون حرفيًّا في غزة

وأكّدت أنّ ما يدخل قطاع غزة من مساعدات هزيل للغاية، وأن الاحتياجات هائلة جدًّا، لدرجة أن أي وسيلة لتوصيل المساعدات هي موضع ترحيب مطلق. لكن المسؤولة الأممية شدّدت على أن الطريقة الأكثر أمانًا والأرخص لتوصيل الإغاثة هي البر، في إشارة إلى الجهود الأخيرة من قِبل بعض الدول لتوصيل المساعدات عبر البحر والإسقاط الجوي.