رصد "مسيرتين".. اندلاع حريق في محطة غاز تابعة لشركة "نوفاتك" الروسية

أعلن حاكم منطقة ليننجراد الروسية ألكسندر دروزدينكو، اليوم (الأحد)، أن حريقاً اندلع في محطة تابعة لشركة "نوفاتك"، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، على بحر البلطيق، وسط تقارير عن رؤية مسيرات في المنطقة.