رصد "مسيرتين".. اندلاع حريق في محطة غاز تابعة لشركة "نوفاتك" الروسية

أعلن حاكم منطقة ليننجراد الروسية ألكسندر دروزدينكو، اليوم (الأحد)، أن حريقاً اندلع في محطة تابعة لشركة "نوفاتك"، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، على بحر البلطيق، وسط تقارير عن رؤية مسيرات في المنطقة.
وقال "دروزدينكو" عبر تطبيق "تيليجرام": "لم تقع إصابات نتيجة الحريق في محطة نوفاتك في ميناء أوست لوجا، وتم إجلاء الموظفين"، دون ذكر سبب الحريق في المحطة الموجودة في الميناء.
وأضاف: "تم تطبيق نظام التأهب العالي في المنطقة، فيما اجتمع المسؤولون لعقد اجتماع طارئ"، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، ذكرت وكالة "فونتانكا" الإخبارية ومقرها سانت بطرسبرج، بأنه تم رصد طائرتين مسيرتين على الأقل في السماء متجهتين نحو سانت بطرسبرج قبل ورود أنباء عن الحريق في المحطة.
من ناحيته، بين موقع "شوت" الإخباري الروسي، أن السكان في المنطقة سمعوا صوت طائرة مسيرة أعقبها عدة انفجارات.