"ترامب مجرم".. 55% من الأمريكيين يؤيدون إدانة الرئيس السابق على جرائمه

في الوقت نفسه، قال 57% من المشاركين إنهم يعتقدون أن الملاحقات القانونية ضد ترامب تشكل "حربًا قانونية"، أو وسيلة للديمقراطيين لاستخدام النظام القانوني للقضاء على المعارضين السياسيين، بينما قال 43% إن الملاحقات القضائية عادلة وغير سياسية.