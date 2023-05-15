رسميًا .. تركيا: الإعادة بين "أردوغان" و"كيليشدار أوغلو" 28 مايو

إلى ذلك قال أحمد ينر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية في وقت سابق من اليوم، إنه نتيجة تم فرز 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. بلغت نتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (بتوقيت موسكو)، 49.4٪ لأردوغان، و44.96٪ لكيليشدار أوغلو، و5.2٪ لأوغان".