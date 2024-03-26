اليونيسف: الحرب في غزة تحطم سجلات الإنسانية في أحلك فصولها

وأفاد إلدر في حديث للصحفيين عبر تقنية الفيديو من جنيف، اليوم، أن كل إحصاء مروع يواجه المدنيين قد ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الناس في مدينة رفح ومدينة خان يونس المجاورة.