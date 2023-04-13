بعد تحذير سكان هوكايدو بالاحتماء.. رئيس الوزراء الياباني: الصاروخ لم يسقط في أراضينا

في خطوةِ تَحَدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة بين بيونغيانغ من جهة وسيول وواشنطن من جهة أخرى؛ أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا باتجاه البحر، الخميس؛ حسب ما نقلته وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.