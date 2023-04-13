بعد تحذير سكان هوكايدو بالاحتماء.. رئيس الوزراء الياباني: الصاروخ لم يسقط في أراضينا

في خطوةِ تَحَدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة بين بيونغيانغ من جهة وسيول وواشنطن من جهة أخرى؛ أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا باتجاه البحر، الخميس؛ حسب ما نقلته وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن الصاروخ أطلق باتجاه بحر الشرق، الذي يُعرف أيضًا باسم بحر اليابان.
وأعلنت رئاسة وزراء اليابان، أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي".
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الصاروخ "لم يسقط في الأراضي اليابانية"، بعد أن أصدرت حكومته تحذيرًا لسكان هوكايدو بضرورة الاحتماء وفق"سكاي نيوز عربية".
وصرّح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافة، بأن الصاروخ الذي "يرجّح أن يكون من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؛ لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".