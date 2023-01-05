يحمل جنسيتها وعضوية "فتح".. إسرائيل تفرج عن "عميد الأسرى" الفلسطينيين بعد سجنه 40 عامًا

أطلقت إسرائيل، اليوم "الخميس"، سراح الأسير الفلسطيني كريم يونس، بعد أن قضى 40 عامًا في السجن، بتهمة قتل جندي في العام 1983، وهو أول فلسطيني يمضي هذه المدة المتواصلة في السجون الإسرائيلية.