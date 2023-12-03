"محاولة انقلاب" وراء أعمال العنف في غينيا بيساو

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس، بأنّه تمّ تقليص الإجراءات الأمنية في بيساو، السبت، لكنّ ما زال جنود ينتشرون حول بعض المباني الرئيسة، مثل القصر الرئاسي وإدارة الشرطة القضائية وبعض الوزارات.