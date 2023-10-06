بعد مقتل 51 شخصاً.. روسيا تنفي استهداف بنى تحتية أوكرانية

وشيّعت أوكرانيا، اليوم، 51 شخصاً، بينهم طفل، قضوا أمس في قصف على قرية صغيرة في شرق البلاد حيث تجمّعوا لحضور مراسم جنازة جندي، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدنيين منذ بداية الحرب مع روسيا.