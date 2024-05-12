بوتين يقيل وزير الدفاع "شويغو" ويبقى على وزير الخارجية "لافروف"

وقال تيموشكو إنه تم رصد دبابة روسية على طول طريق رئيس يؤدي إلى البلدة، مما يدل على ثقة موسكو في نشر الأسلحة الثقيلة. شاهد فريق من وكالة الأسوشيتدبرس، المتمركز في قرية مجاورة، أعمدة دخان تتصاعد من البلدة بينما كانت القوات الروسية تطلق القذائف، فيما عملت فرق الإخلاء دون توقف طوال اليوم لنقل السكان، ومعظمهم من كبار السن، بعيداً عن الأذى.