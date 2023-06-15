رغم تعليقها العمل بها .. روسيا بحثت مع أمريكا معاهدة "نيوستارت" النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم (الخميس)، أن موسكو أجرت في الأسابيع الأخيرة مباحثات مع واشنطن بشأن معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة، والتي علقت روسيا العمل بها مؤخراً.
ونقلت "تاس" عن "ريابكوف" قوله: "لا توجد اتصالات مع الأميركيين اليوم بشأن موضوع معاهد نيو ستارت، لكن كانت هناك عدة مناقشات مباشرة في الأسابيع والأشهر الأخيرة".
وأضاف: "إن روسيا تبقى على ذات المسار السابق والمتلخص في أن تعليق معاهدة ستارت يظل ساري المفعول بالكامل، إلا إذا أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتخلي بشكل أساسي عن مسارها المعادي لروسيا".
وعلقت روسيا مشاركتها في هذه المعاهدة، وهي آخر اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة، وينتهي العمل بها في عام 2026، لكن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لأن تبحث مع روسيا ما سيحدث بعد ذلك التاريخ.