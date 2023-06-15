رغم تعليقها العمل بها .. روسيا بحثت مع أمريكا معاهدة "نيوستارت" النووية

وعلقت روسيا مشاركتها في هذه المعاهدة، وهي آخر اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة، وينتهي العمل بها في عام 2026، لكن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لأن تبحث مع روسيا ما سيحدث بعد ذلك التاريخ.