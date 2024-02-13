"بايدن" يدين تصريحات ترامب حول حلف الناتو ويصفها بأنها "غبية وخطيرة"

وانتقد بايدن أيضًا الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، والذي قال يوم السبت خلال ظهوره في حملته الانتخابية إنه حذر ذات مرة من أنه سيسمح لروسيا بفعل ما تريد للدول الأعضاء في الناتو التي "تتخلف" في الوفاء بالتزاماتها بتخصيص 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.