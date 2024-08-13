البرلمان الليبي ينهي ولاية حكومة "الدبيبة" ويعتبر حكومة "حماد" هي الشرعية

وأضاف، في كلمته خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، أن "مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة، بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه".