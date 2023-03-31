أوكرانيا لم تعد تسيطر سوى على ثلث باخموت

وقالت توماس-غرينفيلد لوكالة فرانس برس من كوستاريكا حيث تشارك في قمة الديمقراطية، إن "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، يجب ألا تكون كذلك بسبب ما فعلته في أوكرانيا، لكن ميثاق الامم المتحدة لا يسمح بتعديل وضعها كعضو دائم".