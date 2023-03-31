أوكرانيا لم تعد تسيطر سوى على ثلث باخموت

يستمر القتال في مدينة باخموت، التي باتت رمزًا للمعركة بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بفعل طول المعركة الجارية حولها والخسائر الفادحة التي لحقت بالطرفين.
وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة في شمال المدينة وجنوبها فقطعت عددًا من طرق الإمدادات الأوكرانية وسيطرت على القسم الشرقي منها.
واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، الخميس، أن روسيا "يجب ألا تكون" عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس.
وقالت توماس-غرينفيلد لوكالة فرانس برس من كوستاريكا حيث تشارك في قمة الديمقراطية، إن "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، يجب ألا تكون كذلك بسبب ما فعلته في أوكرانيا، لكن ميثاق الامم المتحدة لا يسمح بتعديل وضعها كعضو دائم".
ويرأس وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف، اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في أبريل خلال تولّي روسيا الرئاسة الدوريّة لهذه الهيئة التنفيذيّة للأمم المتحدة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لصحافيّين إنّ "حدثًا رئيسًا آخر للرئاسة الروسيّة سيكون مناقشة علنيّة على مستوى عالٍ لمجلس الأمن حول تعدّدية فعّالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، موضحة أنّ "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف".
وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر، الخميس، أن الاتحاد "يدين" توقيف روسيا الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس، منتقداً "الازدراء المنهجي" لموسكو بحرية الصحافة.
وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو أن كييف لم تعد تسيطر سوى على ثلث مدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر في شرق أوكرانيا.
وقال ليشتشنكو خلال مؤتمر صحافي بثه حساب الرئاسة على تلغرام إن "أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت، كما أكّد المراقبون الدوليون".
لكنه نفى أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينة مثلما سبق أن أكّد مسؤولٌ محلي موالٍ لروسيا.