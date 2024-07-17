"فانس ليس حليفنا".. لماذا يثير نائب "ترامب" مخاوف أوروبا؟

وفي العلن، انتقد "فانس" حزم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، ودفع في اتجاه إجراء مفاوضات مع روسيا، على الرغم من أن أوكرانيا أعلنت أنها لا ترغب في إجراء محادثات، واتهم إدارة الرئيس جو بايدن بـ "الإدارة الدقيقة" لحرب "إسرائيل" في غزة، وقال: "إن على أمريكا تمكين إسرائيل من إنهاء المهمة فعليًا"، كما دعا إلى احتواء الصين، قائلًا: "إن أمريكا منتشرة بشكل مفرط في أوروبا، ودفع في اتجاه فرض قيود تجارية صارمة وحماية الملكية الفكرية ضد الصين".