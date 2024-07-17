"فانس ليس حليفنا".. لماذا يثير نائب "ترامب" مخاوف أوروبا؟

أثار اختيار دونالد ترامب لجيمس فانس كمرشح نائب الرئيس المخاوف في أوروبا؛ من أنه سيتبع سياسة خارجية معاملات تحت شعار "أمريكا أولاً" قد تؤدي في النهاية إلى دفع الولايات المتحدة لأوكرانيا للرضوخ لفلاديمير بوتين والسعي للسلام مع روسيا.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير في واشنطن: "إنه أمر سيئ بالنسبة لنا، لكنه خبر سيئ للغاية بالنسبة لأوكرانيا، فانس ليس حليفنا".
وهدّأ البعض أنفسهم باقتراح أن الأسماء المرشحة للمناصب العليا، مثل مستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، ستحافظ على الوضع الراهن للسياسة الخارجية بينما يركز "ترامب" على الشؤون الداخلية، لكن إدارة "ترامب" المحتملة لديها الآن بديل أكثر نشاطًا سيغذي شكوك "ترامب" تجاه أوكرانيا وأوروبا، بينما يحث على سياسة تجارية وخارجية عدوانية للحزب في أماكن أخرى حول العالم، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وبيّن مايكل ماكفول مدير معهد فريمان سبوغلي للدراسات الدولية والسفير السابق لدى روسيا، أن "فانس" كان أحد أبرز المعارضين لحزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا في الربيع الماضي، وأعرب عن عدم اكتراثه بما يحدث في تلك الحرب، وباختيار "فانس" نائباً له، أوضح "ترامب" خيارًا واضحًا جدًا للناخبين الأمريكيين في نوفمبر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية"، مضيفاً أن "ترامب" و"فانس" لم يهتما بتعزيز الديمقراطية في الخارج، وبدلاً من ذلك احتضنا المستبدين.
وفي العلن، انتقد "فانس" حزم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، ودفع في اتجاه إجراء مفاوضات مع روسيا، على الرغم من أن أوكرانيا أعلنت أنها لا ترغب في إجراء محادثات، واتهم إدارة الرئيس جو بايدن بـ "الإدارة الدقيقة" لحرب "إسرائيل" في غزة، وقال: "إن على أمريكا تمكين إسرائيل من إنهاء المهمة فعليًا"، كما دعا إلى احتواء الصين، قائلًا: "إن أمريكا منتشرة بشكل مفرط في أوروبا، ودفع في اتجاه فرض قيود تجارية صارمة وحماية الملكية الفكرية ضد الصين".
وطالب الدول الأوروبية بدفع حصة أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث كتب هذا العام: "لقد قدمت الولايات المتحدة غطاءً أمنيًا لأوروبا لفترة طويلة جدًا".
ويمثل "فانس" بشكل كبير اليمين الجديد، الذي كان ينمو في الحزب الجمهوري، وهم أكثر قومية، وحمائيون إلى حد ما، ومناهضون للهجرة، وكان "ترامب" هو من بدأ هذا إلى حد كبير في عام 2016، وأصبح "فانس" أحد القادة في الكونغرس لهذا التوجه.
وانخرط كبار المتبرعين في حملة لتأمين الترشيح لـ"فانس" في الساعات الأخيرة، وفقًا لموقع "أكسيوس"، ويشمل هؤلاء: إيلون ماسك، وتاكر كارلسون، وديفيد ساكس، وكان الثلاثة متشككين في دعم جو بايدن لفولوديمير زيلينسكي الأوكراني، وقال "ساكس" على خشبة المسرح في المؤتمر الوطني الجمهوري: "إن بايدن استفز، نعم استفز، الروس لغزو أوكرانيا بالحديث عن توسيع الناتو"، كما أن اليمينيون الجدد مرتبطون بمجموعة أكبر من أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا في وادي السيليكون، بما في ذلك الداعم لـ"فانس" بيتر ثيل، الذين كانوا متشددين للغاية تجاه الصين.
وقدم "فانس"، مؤلف كتاب "مرثية ريفية"، نفسه كقصة نجاح حديثة من الحزام الصدئ الأمريكي، ويُقال إن "ترامب" اختاره لخلفيته وحضوره على المسرح بقدر ما اختاره لسياساته، لكنه اشتهر أيضًا كأحد أبرز منتقدي المساعدات لأوكرانيا.
وفي مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، ألقى ما وصفه موظفوه بأنه "نداء استيقاظ" لأوروبا، حيث قلل من شأن التهديد الذي يشكله الزعيم الروسي وقال: "إن الولايات المتحدة لا تستطيع تصنيع الأسلحة اللازمة لتزويد أوكرانيا لمواصلة الحرب، ولا أعتقد أن فلاديمير بوتين يشكل تهديدًا وجوديًا لأوروبا، وإلى الحد الذي يكون فيه كذلك، فإن هذا يشير مرة أخرى إلى أن أوروبا يجب أن تلعب دورًا أكثر عدوانية في أمنها الخاص".
وذكر "فانس" أيضًا أنه يعتقد أن الحرب في أوكرانيا "ستنتهي بسلام تفاوضي"، وهو رأي يبدو أنه حظي بتأييد من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي كان يسافر في "مهمة سلام" مارقة إلى موسكو ومار-إيه-لاغو، حيث كتب أن "ترامب" بعد الانتخابات، سيبدأ العمل كـ "وسيط سلام على الفور"، حتى قبل تنصيبه.