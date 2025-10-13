الاحتلال يفرج عن الدفعة الثانية من المعتقلين من "النقب" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

وذكرت وكالة "وفا" أن عملية الإفراج تمت عبر 38 حافلة و10 سيارات إسعاف نقلت مئات الأسرى إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، حيث استقبلهم عدد من ذويهم وحشد من المواطنين، فيما نُقل عدد من المفرج عنهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل عودتهم إلى مناطقهم.