الاحتلال يفرج عن الدفعة الثانية من المعتقلين من "النقب" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين عن الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين من سجن "كتسيعوت" في النقب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخرًا.
وذكرت وكالة "وفا" أن عملية الإفراج تمت عبر 38 حافلة و10 سيارات إسعاف نقلت مئات الأسرى إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، حيث استقبلهم عدد من ذويهم وحشد من المواطنين، فيما نُقل عدد من المفرج عنهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل عودتهم إلى مناطقهم.
وتشمل هذه الدفعة 154 معتقلًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية سيتم نقلهم إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 1718 معتقلًا من غزة اعتُقلوا بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
وكانت الدفعة الأولى قد أُفرج عنها ظهر اليوم من سجن عوفر غرب رام الله، وضمت 96 معتقلًا من ذوي المؤبدات، فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها 20 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة وتسليمهم لسلطات الاحتلال.
ويأتي الإفراج ضمن اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقضي بوقف الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية.
وبحسب مؤسسات الأسرى، يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 11 ألف معتقل يعيشون ظروفًا مأساوية تشمل التعذيب والإهمال الطبي، فيما تجاوز عدد الشهداء في غزة 67,869 وإصابات المدنيين أكثر من 170 ألفًا منذ بدء الحرب.