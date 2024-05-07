فصائل عراقية مسلحة قصفت "هدفًا حيويًا" في جنوب إسرائيل بطائرات مسيّرة

وأضاف المتحدث: "كما لم نر الجدية المطلوبة من الحكومة العراقية لإخراج هؤلاء الأوباش من أرض المقدسات، وقراءتنا هذه لها ما لها"، مؤكدًا أن "أول الغيث هو خروجهم من العمليات المشتركة، وترك أجواء العراق للعراقيين".