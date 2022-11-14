واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قادة "الشباب" الصومالية

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين) زيادة مكافأتها المالية لمن يقدّم معلومات عن قادة حركة الشباب الصومالية إلى عشرة ملايين دولار لكل قيادي، وذلك بعد سلسلة هجمات دامية شنّها التنظيم الإرهابي.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها المرة الأولى التي تعرض فيها مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تفضي إلى عرقلة الآليات المالية للحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أنها رصدت مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمن يقدّم معلومات تفضي إلى تحديد هويات "أمير" الحركة أحمد عمر ديري المعروف بـ"أبو عبيدة"، ونائبه مهد كاراتيه وجهاد مصطفى، والأخير مواطن أميركي يضطلع بأدوار عدة في الحركة.
وصنّفت وزارة الخارجية الأميركية حركة الشباب الصومالية منظمة إرهابية في مارس (آذار) 2008.