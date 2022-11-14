واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قادة "الشباب" الصومالية

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها المرة الأولى التي تعرض فيها مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تفضي إلى عرقلة الآليات المالية للحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وفقاً لـ"فرانس برس".