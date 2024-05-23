"سُمِح لهم بإطلاق النار عليّ".. حيلة غريبة لـ"ترامب" لجمع المال لحملته الانتخابية

وأوردت شبكة "سي إن إن" الحقائق الفعلية لادعاء "تم الإذن لهم بإطلاق النار علي"، التي ضمتها وثيقة كشف عنها مؤخرًا تُحدد إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية تفتيش منتجع مار-آ-لاغو التابع لـ"ترامب" في عام 2022 للبحث عن وثائق سرية لغةً قياسيةً بشأن "استخدام القوة" في عمليات البحث، كما تشرح الوثيقة، التي يُطلق عليها اسم "أمر عمليات إنفاذ القانون"، ما كان يُسمح للعملاء إحضاره معهم عند تفتيشهم لمنتجع "ترامب" وكيف كان يُسمح لهم بالعمل كجزء من عملية البحث، وتضمنت كذلك لغة نموذجية من دليل وزارة العدل بشأن استخدام القوة، بما في ذلك الظروف المحدودة، التي يُسمح فيها للعملاء باستخدام القوة المميتة.