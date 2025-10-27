تأجيل 1400 رحلة.. شلل في المطارات الأمريكية مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الـ27

تواصلت تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مع دخول يومه السابع والعشرين، حيث تأجلت أكثر من 1400 رحلة جوية، اليوم الإثنين، بسبب غياب عدد كبير من مراقبي الحركة الجوية عن العمل، وفقًا لـ"رويترز".
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن النقص الحاد في عدد المراقبين تسبب في إرباك كبير لحركة الطيران، خاصة في مطارات الجنوب الشرقي للبلاد، ومطار نيوارك بولاية نيوجيرزي، مع تحذيرات من تأخيرات إضافية محتملة في مطار لوس أنجلوس الدولي خلال الساعات القادمة.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تأجيل أكثر من 8600 رحلة جوية، أمس الأحد، بحسب نفس المصدر، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة في قطاع الطيران الأمريكي، نتيجة استمرار توقف عدد من الخدمات الحيوية بسبب الإغلاق الحكومي الأطول منذ سنوات.
ولم تصدر حتى الآن أي إشارات رسمية بشأن قرب إنهاء الإغلاق، وسط تصاعد المخاوف من تأثيره المتزايد على الخدمات العامة، وعلى رأسها قطاع النقل والمطارات.