تأجيل 1400 رحلة.. شلل في المطارات الأمريكية مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الـ27

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تأجيل أكثر من 8600 رحلة جوية، أمس الأحد، بحسب نفس المصدر، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة في قطاع الطيران الأمريكي، نتيجة استمرار توقف عدد من الخدمات الحيوية بسبب الإغلاق الحكومي الأطول منذ سنوات.