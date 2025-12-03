مصر تنفي وجود تنسيق مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

وجاء النفي عبر ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك ردًا على إعلان سابق لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، الذي أشار إلى فتح المعبر قريبًا للمغادرة فقط من غزة إلى مصر، ضمن ترتيب أمني تم بالتنسيق مع القاهرة وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وفقًا للآلية التي طُبقت في يناير 2025.