مصر تنفي وجود تنسيق مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الأربعاء، ما تردد بشأن وجود تنسيق مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح في الأيام المقبلة لسكان قطاع غزة.
وجاء النفي عبر ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك ردًا على إعلان سابق لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، الذي أشار إلى فتح المعبر قريبًا للمغادرة فقط من غزة إلى مصر، ضمن ترتيب أمني تم بالتنسيق مع القاهرة وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وفقًا للآلية التي طُبقت في يناير 2025.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الدعوات من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لإعادة فتح المعبر، في ظل أزمة إنسانية حادة تعصف بقطاع غزة بعد حرب استمرت عامين.