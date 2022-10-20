بلينكن: الحوثيون في اليمن يتعمدون إهانة المجتمع الدولي

واستطرد الوزير الأمريكي قائلًا: "حتى اليوم، لا يزال 12 موظفًا من العاملين حاليًا وسابقًا مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، محتجزين؛ معظمهم لم يُسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، وتوفي أحدهم في الحجز في وقت سابق من هذا العام".