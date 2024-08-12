قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلًا عن مصادر محلية، بأن عددًا من مركبات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع الناصرة، وحاصرت منزلًا في حي المراح؛ حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.