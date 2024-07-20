سفينة تبلغ عن تعرُّضها لهجومَيْن على بُعد 64 ميلاً بحرياً من المخا اليمنية

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، إنها على علمٍ بواقعة على بُعد 61 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن.. وأضافت الشركة أنها تحقّق في الأمر.